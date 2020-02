Meer doden in China dan tijdens SARS-uitbraak

Het nieuwe coronavirus heeft in China al meer levens gekost dan de SARS-epidemie van zeventien jaar geleden. De Chinese gezondheidsautoriteiten melden dat 361 mensen zijn gestorven nadat ze waren besmet met het Wuhan-virus.

Tijdens de SARS-epidemie overleden in 2002 en 2003 op het Chinese Vasteland 349 mensen aan de gevolgen van dat coronavirus. Het wereldwijde dodental bedroeg toen 774. Ook Hongkong, een metropool met een speciale status binnen China, werd zwaar getroffen.

Het nieuwe coronavirus heeft zich verspreid naar meer dan twintig landen, ondanks vergaande maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Het virus brak uit in de Chinese miljoenenstad Wuhan, hoofdstad van de provincie Hubei.

In Wuhan opent maandag een nieuw ziekenhuis met duizend bedden de deuren dat in ruim een week is gebouwd. Het leger stuurt medisch personeel om daar patiënten te behandelen. Er wordt ook nog een tweede ziekenhuis gebouwd. Dat krijgt 1600 bedden.

In China zijn volgens officiële cijfers ruim 17.000 mensen besmet met het virus. Buiten het land viel tot nu toe één dode, een Chinees die naar de Filipijnen was afgereisd. Het totale aantal ziektegevallen buiten China staat op 181, de meeste daarvan (20) in Japan.