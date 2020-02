Oud-topman Bernie Ebbers van WorldCom overleden

Bernard J. (Bernie) Ebbers, voormalig topman van het in 2002 door fraude failliet gegane Amerikaanse telecomconcern WorldCom, is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de advocaat van de familie Ebbers aan Amerikaanse media bekend.

Zijn dood kwam een maand nadat hij uit de gevangenis was gekomen, na ruim 13 jaar in de cel te hebben gezeten vanwege zijn rol in de boekhoudfraude. Hij werd in december vorig jaar vanwege ziekte vervroegd vrijgelaten.

Ebbers werd in 2006 op 64-jarige leeftijd veroordeeld tot 25 jaar cel voor zijn rol bij de enorme fraude ter waarde van 11 miljard dollar bij WorldCom. Het bedrijf ging in 2002 ten onder. WorldCom ging na een doorstart verder onder de naam MCI.