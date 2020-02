ABP verduurzaamt beleggingsportefeuille verder

Pensioenreus ABP gaat de komende vijf jaar de beleggingsportefeuille verder verduurzamen. In 2025 wil het fonds de beleggingen in kolenmijnen en teerzand hebben afgebouwd. Ook moet 15 miljard euro zijn belegd in duurzame en betaalbare energie en moet de CO2-uitstoot in de aandelenportefeuille 40 procent lager liggen dan in 2015. Van het vermogen moet 20 procent worden gestoken in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

Met de maatregelen werkt ABP toe naar een klimaatneutrale portefeuille in 2050. De bedrijven waarin ABP belegt, moeten de mensenrechten respecteren en goede arbeidsvoorwaarden hebben.

"Naast de doelen op het terrein van klimaat gaan we ook aan de slag met circulariteit en digitalisering. Want als je een duurzame samenleving wil, dan is er meer nodig. En dus gaan we meer beleggen in bedrijven die werken aan hergebruik van grondstoffen en verantwoorde voedselproductie en in bedrijven die via digitalisering oplossingen zoeken om klimaatverandering en grondstoffenschaarste tegen te gaan", aldus bestuursvoorzitter Corien Wortmann.

Het fonds rekent erop dat de verduurzaming van de beleggingsportefeuille niet ten koste zal gaan van het rendement.

ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland. Het beheert 442 miljard euro aan pensioenvermogen voor 3 miljoen deelnemers binnen de overheid en her onderwijs.