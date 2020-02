Tweeduizend nieuwe kankergevallen extra in 2019

In 2019 hebben 118.500 Nederlanders de diagnose kanker kregen, 2000 meer dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de Nederlandse Kankerregistratie van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), zo meldt het KWF op deze Wereldkankerdag.

Het totale aantal is het dubbele van 1990. Deze stijging is te verklaren uit bevolkingsgroei en vergrijzing. Oudere mensen hebben meer kans op de ziekte.

De meest voorkomende vormen waren in 2019 huidkanker, borstkanker, longkanker, prostaatkanker en darmkanker. De ziekte blijft doodsoorzaak nummer 1 in Nederland, maar inmiddels overleeft 65 procent van de patiënten. Op dit moment zijn er 800.000 Nederlanders die kanker hebben of hebben gehad.