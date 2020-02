Ophef op sociale media om berichtje Baudet

Op sociale media is veel te doen om een bericht op Facebook, Twitter en Instagram van FVD-voorman Thierry Baudet. "Vanavond zijn twee dierbare vriendinnen ernstig lastiggevallen door 4 Marokkanen in de trein. Aangifte doen natuurlijk volstrekt zinloos. Oh lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders! Stem nou toch eindelijk voor verandering. Breek los uit politiek correct gelul! Red dit land! #FVD", postte Baudet zaterdag.