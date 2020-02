340.000 bezoekers voor Filmfestival Rotterdam

Het IFFR ging op 22 januari van start met de Portugese film Mosquito van João Nuno Pinto. Het festival vertoonde in totaal 574 films, waarvan 145 wereldpremières, en ontving bijna 2700 filmprofessionals uit 89 verschillende landen.

De Chinese film The Cloud in Her Room van Zheng Lu Xinyuan won de belangrijkste filmprijs van het festival, de Tiger Award. De publieksprijs was dit jaar voor een speciale zwart-witversie van de film Parasite.

De jubileumeditie in 2021 zal plaatsvinden van 27 januari tot en met 7 februari.