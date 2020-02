Luchtaanval in Syrië: 9 burgers dood

Het bombardement had plaats in Sarhim, in de provincie Idlib. Dat is het enige overgebleven bolwerk van jihadistische rebellen die strijden tegen de Syrische president Bashar al-Assad. Zij worden de laatste tijd met grote regelmaat bestookt. Tienduizenden inwoners zijn op de vlucht geslagen voor het geweld.

