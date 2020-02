Evacués uit China dragen mondkapjes

De zeventien mensen die zondagavond vanuit China in Eindhoven aankomen, dragen mondkapjes. Ze zijn gezond, maar lopen een kleine kans het coronavirus met zich te dragen. Dat zei GGD-arts Ronald ter Schegget zondag. Ter Schegget vangt de evacués met zijn team van nog vijf andere mensen op en praat hen bij over de opvang in ons land.

Na aankomst in Eindhoven en controle op eventuele klachten worden de zeventien volwassenen - vijftien Nederlanders en twee Chinese partners - eerst naar een centrale opvang gebracht. Waar is nog niet bekend. Daarna moeten ze veertien dagen in quarantaine.

Mensen die thuis opvang hebben, kunnen die veertien dagen quarantaine in de eigen woning doorbrengen. Voorwaarde is wel dat ze in een eigen kamer verblijven en minstens 2 meter afstand jegens andere bewoners houden, aldus Ter Schegget. Mensen die thuis niet terecht kunnen, gaan naar een aparte opvang. Waar die is, kon de GGD-arts nog niet zeggen.

De aankomst op de militaire luchthaven in Eindhoven is rond 20.00 uur voorzien, maar het kan later worden, aldus Ter Schegget.