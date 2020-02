De Londense politie heeft zondagmiddag een messentrekker neergeschoten die naar verluidt twee personen had verwond. Volgens de Engelse media werd onder anderen een vrouw op een fiets in de rug gestoken. De politie houdt er rekening mee dat de dader een terroristisch motief had.

