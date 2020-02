Nederlanders uit Wuhan reizen door naar vliegbasis Eindhoven

De Nederlanders die onderweg zijn uit de Chinese stad Wuhan in de provincie Hubei komen naar verwachting zondagavond aan op vliegbasis Eindhoven. Het toestel maakte rond 14.00 uur een tussenlanding op de militaire basis in het Zuid-Franse Istres, nabij Marseille.

De vijftien Nederlanders en twee Chinese partners gaan na aankomst in ons land naar een locatie van Defensie voor de eerste opvang en om tot rust te komen, staat op de website van de Rijksoverheid. Bij de aankomst is geen pers of familie welkom.

Het toestel vertrok in de nacht van zaterdag op zondag om 02.30 uur (Nederlandse tijd) uit Wuhan, de besmettingshaard van het nieuwe coronavirus. De mensen die in ons land terugkomen, moeten daarna veertien dagen in quarantaine. Waar ze in afzondering gaan, wordt van geval tot geval bekeken. Dit kan thuis zijn en er is een centrale opvanglocatie aangewezen. Dit gebeurt onder toezicht van de GGD.

Niet ziek

De mensen aan boord zijn niet ziek. Ze zijn zowel in China als in Frankrijk gecheckt op ziekteverschijnselen. Bij aankomst in Nederland is er opnieuw een medische check.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) zei in het tv-programma Buitenhof dat er genoeg ziekenhuizen zijn waar eventuele patiënten terechtkunnen. Het risico dat het virus in Nederland opduikt is "reëel", aldus de bewindsman, maar daar zijn ziekenhuizen volgens hem goed op voorbereid.

Aan boord is ook FD-correspondent Anouk Eigenraam, die op de website van de krant verslag doet van de reis. Er zijn ook Nederlanders die ervoor hebben gekozen om in Hubei te blijven, staat in de verklaring van de Rijksoverheid.