Venetië op slot om bom uit Tweede Wereldoorlog

Een deel van Venetië heeft zondag tijdelijk op slot gezeten vanwege een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het explosief van 225 kilogram werd ontmanteld in de haven van Marghera. Ongeveer 3500 mensen moesten hun huis uit. Daarnaast werd het openbaar vervoer voor een groot deel platgelegd en mochten vliegtuigen tijdelijk niet van en naar het vliegveld Marco Polo vliegen.

De Amerikaanse vliegtuigbom werd in januari ontdekt tijdens reparatiewerkzaamheden aan de riolering in de Italiaanse stad. Onduidelijk is uit welk jaar de bom kwam, maar vermoedelijk was dat in 1944. Toen werd Venetië getroffen door Amerikaanse bommen.