Nederlandse kans bij uitreiking BAFTA's in Londen

De filmwereld maakt zich zondag op voor de uitreiking van de BAFTA, de belangrijkste Britse filmprijzen. De awards worden onder leiding van talkshowhost Graham Norton uitgereikt in de Royal Albert Hall in Londen.

De BAFTA's gelden jaarlijks als belangrijke graadmeter voor de Oscars, die volgende week in Los Angeles worden verdeeld. In Londen is het misdaaddrama Joker de grootste kanshebber. De film over de ontstaansgeschiedenis van de beroemdste stripschurk ter wereld werd elf keer genomineerd, waaronder voor de belangrijkste categorie beste film.

Na Joker volgen The Irishman en Once Upon a Time in Hollywood met elk tien nominaties en 1917 met negen kansen. De drie films zijn eveneens genomineerd voor beste film. Het Zuid-Koreaanse Parasite is de vijfde en laatste genomineerde in deze categorie. De regisseurs van deze vijf films maken ook met elkaar uit wie de prijs voor beste regie mag ophalen.

Er is ook kans op een Nederlandse winnaar. De Frans-Nederlandse kostuumontwerpster Jany Temime is genomineerd voor haar werk aan de film Judy, die vertelt over de laatste maanden van Hollywoodlegende Judy Garland.