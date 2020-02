Kick Out Zwarte Piet gaat elk kwartaal actievoeren

De anti-zwartepietactivisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gaan meer acties voeren. Volgens voorman Jerry Afriyie zal het niet meer alleen gebeuren in de aanloop naar Sinterklaas, maar staan er elk kwartaal acties op stapel. Die zullen soms worden aangekondigd, maar kunnen ook een verrassing zijn. "Het kan op een blauwe maandag zijn of op gehaktdag, maar alle acties moeten constructief zijn en ons dichter bij ons doel brengen. We gaan onszelf niet in de voet schieten."