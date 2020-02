Rijeka opent jaar als culturele hoofdstad luisterrijk

De Kroatische kustplaats Rijeka heeft het jaar als culturele hoofdstad van Europa zaterdagavond geopend met een luisterrijk spektakel in het havengebied. Ruim 200 medewerkers gaven met een uitvoering van de 'Opera Industriale', een compositie van Josip Marsic en Zoran Medved, het startsein voor een uitgebreid en gevarieerd programma in 2020.

Het eerste werk riep het geluid van de industrie, die Rijeka groot maakte, in herinnering maar ook de rebelse punk-rock waardoor de Adriatische stad, destijds nog in Joegoslavië, bekend werd. Orkesten, wilde spreekkoren, enkele tientallen elektrische gitaren, trommelaars, antieke stoomhamers, snijbranders en honderd toeschouwers die koebellen in de hand kregen gedrukt, zorgden voor een indrukwekkend decor van klanken. Dansers verbeeldden de werfarbeiders.

Het motto van de Europese cultuurhoofdstad 2020 is dan ook 'Haven van Verscheidenheid'. De vele honderden programma-onderdelen zijn gegroepeerd rond de thema's water, arbeid en migratie, die Rijeka al eeuwen kenmerken.

Behalve Rijeka mag ook het voormalige Ierse vissersdorp Galway zich dit jaar culturele hoofdstad noemen. Daar is 8 februari het eerste grote openluchtfestival.