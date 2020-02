Eddy van Wessel wint Zilveren Camera met fotoserie in Syrië

HILVERSUM (ANP) - Fotograaf Eddy van Wessel heeft de Canon Zilveren Camera 2019 gewonnen voor zijn serie uit het oorlogsgebied in Syrië. Hij fotografeerde hier in maart de val van de laatste nederzetting van Islamitische Staat, Baghuz. Van Wessel sleepte de prestigieuze prijs voor de fotojournalistiek voor de derde keer in de wacht. Eerder won hij de Zilveren Camera in 2012 en 2015. Daarmee treedt hij in de voetsporen van Ben van Meerendonck, die er in 1950, 1958 en 1966 vandoor ging met de prijs.

De jury noemt het werk van Van Wessel "een overweldigende serie met dystopische beelden van een uittocht door een woestijn, waarbij het onderscheid tussen slachtoffer en dader minder voor de hand liggend is dan een simpel goed en kwaad". Volgens juryvoorzitter Marc Prüst draagt elk beeld iets bij aan het geheel. "Het neemt de kijker mee naar een wereld die ver afstaat van de gemiddelde burger in Nederland." De serie raakte bovendien aan de discussie in de Nederlandse samenleving over het al dan niet terughalen van Nederlandse IS-kinderen, zei Prüst.

De Zilveren Camera bestaat 71 jaar. De winnaar krijgt 10.000 euro en een wisseltrofee. Vorig jaar ging Cynthia Boll er met de fotoprijs vandoor voor haar serie Sinking Cities Jakarta.

Eerder werden de winnaars bekend in de verschillende subcategorieën. Zij dongen allemaal mee naar de hoofdprijs. Alle foto's zijn de komende tijd te zien in een rondreizende expositie, die begint in Museum Hilversum. Tien beelden maken nog kans op de Publieksprijs, die later bekend wordt gemaakt.

Verder werd bekend dat Ilvy Njiokiktjien de Prijs voor Storytelling heeft gewonnen voor haar project Born Free. De Paul Peters Fotoprijs voor sociale fotografie ging naar Sabine van Wechum voor de serie In de ban van Hilmano.