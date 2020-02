Abbas wil banden met VS en Israël verbreken

Abbas vindt dat de VS met het vredesplan de Oslo-akkoorden schenden. Die akkoorden werden in 1993 ondertekend door de Palestijnen en Israël met als doel een uitweg te vinden uit het conflict tussen beide landen. Abbas zei zaterdag tegenover de Arabische Liga niet de geschiedenis in te willen gaan als "de man die Jeruzalem verkocht".

De Palestijnse president maakte eerder al bekend niets te zien in het nieuwe plan. Ook gingen boze Palestijnen deze week op de Westelijke Jordaanoever de straat op om hun ongenoegen duidelijk te maken. Demonstranten gooiden in Bethlehem met stenen naar Israëlische veiligheidstroepen, die traangas afvuurden.