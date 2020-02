Nog geen meetbare gevolgen Chinees toerisme naar Nederland

De gevolgen van het coronavirus voor het Chinese toerisme naar Nederland zullen waarschijnlijk pas eind maart of begin april blijken. Het NBTC laat onderzoeken wat de gevolgen zijn van het staken van vluchten naar en vanuit China en of er annuleringen van (groeps)reizen te verwachten zijn.

"Het is heel lastig om daar nu uitspraken over te doen, aangezien we niet weten hoelang de reisbeperkingen duren en hoe het virus zich verder verspreidt", zegt Elsje van Vuuren van NBTC (het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen). Volgens haar wordt dat duidelijk bij aanvang van het 'tulpenseizoen' eind maart, als normaliter grote groepen Chinezen de Keukenhof, maar ook Giethoorn, de Zaanse Schans of Nuenen (het kerkje van Vincent van Gogh) bezoeken.

De Zaanse Schans, een grote toeristische trekpleister voor Aziaten, merkt nog niet veel van een geringere belangstelling. "Maar we verkopen geen kaarten dus het is moeilijk te meten en het is sowieso laagseizoen. Het zou me wel verbazen als we er helemaal níets van zouden merken", zegt een woordvoerder.

Laagseizoen

Vorig jaar kwamen 380.000 Chinezen naar Nederland en het is niet aannemelijk dat dat aantal door het coronavirus dit jaar zal groeien. Onderzoek van NBTC moet aangeven wat de impact kan zijn. "Maar vergeet niet dat we jaarlijks 6 miljoen gasten uit Duitsland ontvangen", relativeert ze de mogelijke effecten.

Toch is er in Giethoorn tot dusver maar één annulering van een groepsreis geweest, blijkt volgens Gabriella Esselbrugge uit een rondgang onder elf toeristenbedrijven in die bij Chinezen geliefde Overijsselse plaats. Esselbrugge heeft nog geen afzeggingen in haar hotel De Dames van De Jonge gekregen: "Het is laagseizoen, maar toch zijn zes kamers bezet door gasten uit China. En we krijgen ook nog steeds nieuwe boekingen binnen."

Drijvende kracht

Esselbrugge is sinds 2005 de drijvende kracht achter de komst van Chinese toeristen naar Giethoorn. Daarnaast drijft ze zes horecabedrijven met de naam Holland Giethoorn in China en ijvert ze voor het verspreiden van Nederlandse gastvrijheid in dat land.

Afgelopen donderdag keerde ze terug uit China na een bezoek aan Shanghai, Chengdu, Peking en het Dafeng Holland Flower Park in de provincie Jiangsu. "Mensen zijn daar niet in paniek, ze volgen alle instructies netjes op. Zelf zijn we vijf keer op onze temperatuur gecontroleerd en moesten we ook formulieren invullen, maar verder hebben we geen enkele last ondervonden", aldus Esselbrugge.

Uit voorzorg zijn haar zes horecabedrijven in China gesloten en zitten 24 personeelsleden noodgedwongen thuis. "Maar er is niemand ziek, gelukkig."