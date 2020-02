Voor een café aan het Spaarne in Haarlem is afgelopen nacht een 18-jarige jongen uit Haarlem in elkaar geslagen en zwaargewond geraakt. Vier mannen waren voor de kroeg uit een auto gestapt en sloegen meteen in op de jongen.

De vier gingen er daarna weer vandoor in de auto. De politie wist twee Haarlemmers (18 en 23 jaar) aan te houden en zoekt nog naar de anderen. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht.