Democratische kandidaten gaven al meer dan half miljard uit

Bloomberg en Steyer bekostigen hun campagnes bijna helemaal zelf. Oud-burgemeester Bloomberg van New York besteedde meer dan 188 miljoen van zijn eigen geld sinds november en skipt de eerste vier Democratische voorverkiezingen. Pas op Super Tuesday (3 maart) hoopt hij voorverkiezingen op zijn naam te schrijven als in twaalf staten mensen hun voorkeur kenbaar kunnen maken.

Steyer stapte in juli 2019 in de race en gaf 201 miljoen dollar uit. Het geld kwam grotendeels uit eigen zak. Hij haalde 3 miljoen binnen aan donaties en heeft vooralsnog 202,5 miljoen van zijn privévermogen gereserveerd voor de campagne. Senator Bernie Sanders uit Vermont volgt op gepaste afstand met 90,7 miljoen aan campagne-uitgaven in 2019. Andere kandidaten als Joe Biden, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg spendeerden ook ettelijke miljoenen aan reclame, personeel en bijkomende kosten.

Maandag vinden de eerste voorverkiezingen plaats in de staat Iowa. De voorverkiezingen moeten bepalen wie het in november namens de Democraten mag opnemen tegen zittend president Donald Trump, die sinds januari 2017 148 miljoen dollar uitgaf voor zijn herverkiezingscampagne.