Finale De Slimste Mens trekt 1,7 miljoen kijkers

De Slimste Mens in de finale bleek Marieke van de Zilver, journaliste bij RTL Nieuws. Ze versloeg in de eindronde advocaat Khalid Kasem en presentator en cabaretier Marc de Hond.

De tv-quiz trok vrijwel dagelijks tussen de 1 en 2 miljoen kijkers.

Meest bekeken programma was vrijdagavond het NOS Journaal van 20.00 uur met bijna 1,9 miljoen kijkers. Op plaats drie prijkt The Voice (The Knockouts) van RTL4 met ruim 1,6 miljoen kijkers. De talkshow Jinek op RTL4 trok meteen na The Voice ruim 1 miljoen kijkers en staat daarmee op plaats acht. Op Op1 (NPO1) stemden 653.000 kijkers af en het programma staat daarmee op plek vijftien.