Clinton: Republikeinen stellen belang Trump boven landsbelang

Hillary Clinton heeft hard uitgehaald naar de Republikeinse senatoren die geen getuigen willen horen in het afzettingsproces tegen president Donald Trump. Daarmee stellen ze "de belangen van een president boven het landsbelang," aldus Clinton.

"De enige remedie voor ons Democraten is om Trump en de Republikeinen weg te stemmen in november", zei Clinton, die in 2016 de presidentsverkiezing verloor van Trump.

De Amerikaanse Senaat stemde vrijdagavond met 51 tegen 49 tegen het verhoren van getuigen in het proces. Twee Republikeinen, Mitt Romney en Susan Collins, stemden met de Democraten voor getuigenissen. De Democraten hadden graag de voormalig nationaal veiligheidsadviseur John Bolton en enkelen anderen aan de tand gevoeld.