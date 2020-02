Stemming over aanklachten Trump verwacht op woensdag

Republikeinen in de Amerikaanse Senaat verwachten dat woensdag een definitieve stemming zal plaatsvinden over de aanklachten tegen president Donald Trump. De prominente Republikein Roy Blunt zegt dat Democraten daarmee hebben ingestemd.

De Senaat, waar de Republikeinen van Trump in de meerderheid zijn, stemde vrijdag tegen het oproepen van getuigen in het afzettingsproces. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor de definitieve stemming over de twee aanklachten tegen Trump. De Democraten beschuldigen hem van machtsmisbruik en het belemmeren van onderzoek daarnaar.

Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, had vrijdag al gesteld dat het afzettingsproces "ergens in de komende dagen tot een eind komt". Hij trad toen niet in detail. Om Trump schuldig te verklaren en af te zetten zijn 67 senatoren nodig en dat aantal lijkt niet haalbaar.