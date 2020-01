Meer dan 250 doden door nieuw coronavirus in China

Het dodental door de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China is opgelopen naar 258. De autoriteiten in de zwaar getroffen provincie Hubei maakten melding van 45 nieuwe sterfgevallen. Inmiddels zouden meer dan 11.000 mensen zijn besmet.

Het virus stak vermoedelijk in december voor het eerst de kop op in Wuhan, de provinciehoofdstad van Hubei. Inmiddels zijn besmettingen gemeld in meer dan twintig landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Rusland en Zweden. Die landen maakten vrijdag melding van de eerste ziektegevallen.