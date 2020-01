Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de Europese Unie

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie verlaten. De brexit was om 23:00 uur plaatselijke tijd (middernacht in Nederland) een feit. Duizenden Britten verzamelden zich bij het parlement in Londen om dat te vieren.

Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een lidstaat uit de EU stapt. De Unie verliest door het vertrek van de Britten 66 miljoen inwoners en ruim 5 procent van haar totale landmassa. Het Verenigd Koninkrijk blijft tot eind dit jaar wel gebonden aan EU-wetgeving. In de tussentijd wordt onderhandeld over de toekomstige relatie.

De Britten traden in 1973 toe tot de Europese Economische Gemeenschap, de voorloper van de EU. Ze mochten zich daar twee jaar later al in een referendum over uitspreken. Toen besloten kiezers met grote meerderheid om lid te blijven. Bij een tweede referendum in 2016 stemden 17,4 miljoen kiezers alsnog voor een vertrek uit de EU, 16,1 miljoen kiezers wilden blijven.