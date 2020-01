'Proces Trump kan nog dagen duren'

De door Republikeinen gedomineerde Senaat moet eerst nog stemmen over de vraag of nog getuigen gehoord moeten worden. Als daar zoals verwacht onvoldoende steun voor is, kan mogelijk op korte termijn worden gestemd over de vraag of Trump afgezet moet worden. Hij wordt beschuldigd van machtsmisbruik en het belemmeren van onderzoek daarnaar.

Senator Stabenow zegt dat de leiders van de Republikeinen en Democraten in de Senaat nog onderhandelen over de volgende stappen. Ze zegt niet te kunnen voorspellen wat hierna gaat gebeuren.