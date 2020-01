VS weren buitenlanders om nieuw coronavirus

De Verenigde Staten nemen aanvullende maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Sommige buitenlanders die recentelijk China hebben bezocht, komen volgens de autoriteiten vanaf zondag tijdelijk het land niet meer in.

"Buitenlanders, met uitzondering van naaste familieleden van Amerikaanse burgers en mensen met een permanente verblijfsstatus, die de afgelopen twee weken in China hebben gereisd, krijgen vooralsnog geen toegang meer tot de VS", zegt minister Alex Azar (Volksgezondheid).

De VS roepen vanwege de virusuitbraak de noodtoestand uit op het gebied van volksgezondheid, een 'public health emergency'. Minister Azar zegt dat Amerikaanse burgers die de afgelopen twee weken in de provincie Hubei zijn geweest, bij terugkeer uit China verplicht in quarantaine moeten.

In Hubei bevindt zich de miljoenenstad Wuhan, het epicentrum van de virusuitbraak. Amerikanen die andere gebieden in China hebben bezocht worden bij terugkeer ook gecontroleerd. Zij moeten zichzelf twee weken isoleren en worden in die periode gemonitord.