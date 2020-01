Beschuldiger vergelijkt Weinstein met 'Jekyll en Hyde'

De 67-jarige Weinstein wordt in New York vervolgd voor het misbruik van twee vrouwen, onder wie Mann. De inmiddels 34-jarige vrouw getuigde dat ze Weinstein eind 2012 of begin 2013 leerde kennen op een feestje in Los Angeles. Daar zou de beroemde filmproducent Mann hebben verteld dat hij haar mogelijk als actrice wilde inschakelen.

Weinstein zou zich hebben opgeworpen als een soort mentor, die boeken voor Mann kocht over de filmindustrie. Ook nodigde hij haar uit voor feestjes. De vrouw zegt dat Weinstein haar al bij een eerste ontmoeting in een hotel op een bed duwde en orale seks bij haar bedreef, al wordt hij daar niet voor vervolgd.

Relatie

Mann vertelde dat ze dacht een "echte relatie" aan te gaan met Weinstein, die haar later zou hebben verkracht in een hotelkamer. De filmproducent ontkent vrouwen tot seks te hebben gedwongen. Seksuele contacten zouden volgens hem steeds vrijwillig zijn geweest. Zijn advocaten zeggen dat uit een berichtenwisseling tussen Mann en Weinstein blijkt dat geen dwang kwam kijken bij hun relatie.

Mann erkent dat ze "vleiende" e-mails stuurde naar de filmproducent, maar zei dat uit angst gedaan te hebben. De filmproducent wordt ook door tientallen andere vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag.