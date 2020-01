Nog een Republikeinse senator tegen oproepen getuigen

De Republikeinse senator Lisa Murkowski stemt in de Amerikaanse Senaat vrijdag tegen het oproepen van getuigen in het afzettingsproces tegen president Trump. Zij was een van de weinige Republikeinen in de honderd zetels tellende Senaat die te kennen had gegeven wel geneigd te zijn getuigen te laten oproepen. De Republikeinen hebben een meerderheid van 53 zetels en het ziet er niet naar uit dat vier Republikeinen gaan stemmen voor de getuigenoproep die de Democraten graag willen.

Na de stemming zou de Senaat snel kunnen overgaan tot een oordeel over de beschuldigingen tegen Trump van de Democratische oppositie. Dan zou de president meteen worden vrijgesproken door de meerderheid. Om de president af te zetten zijn 76 stemmen in de Senaat nodig en dat is niet haalbaar.

Maar in Amerikaanse media wordt gespeculeerd dat de vraag of Trump schuldig is later wordt gesteld. Democraten zouden de zitting willen oprekken met vragen en een aantal Republikeinen zouden daarom 'de slotvraag' naar zaterdag of maandag willen verschuiven. Trump wordt door Democraten in het Congres beschuldigd van machtsmisbruik en het belemmeren van onderzoek naar dat misbruik.