Meer Turkse asielzoekers mogen blijven om mogelijk lek

Nog eens vijftig asielzoekers uit Turkije mogen in Nederland blijven omdat gevoelige informatie over hen van de Nederlandse vreemdelingendienst in Turkse handen kan zijn gevallen. Dat gebeurt voor alle zekerheid. Er zijn geen aanwijzingen dat hun dossiers bij de Turkse autoriteiten zijn beland, schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol aan de Tweede Kamer.

De asielzoekers lopen mogelijk gevaar sinds Turkije een Turkse jurist arresteerde die in Istanbul voor de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) werkte. De arrestant, die ter plaatse informatie voor de IND verzamelde, beschikte mogelijk over IND-documenten met gevoelige informatie over hen. Dat zou de asielzoekers, onder wie tegenstanders van het bewind in Ankara, in problemen kunnen brengen.

Tien asielzoekers kregen al eerder een verblijfsvergunning vanwege de arrestatie. Hun dossiers waren mogelijk nog niet vernietigd. Dat geldt wel voor oudere dossiers, als de opgepakte jurist zich aan de afspraken met de IND heeft gehouden. Omdat Nederland daarvan niet zeker is, mogen uit voorzorg ook asielzoekers blijven waarover de man zich eerder heeft gebogen.