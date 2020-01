Fiscus geeft ondernemers uitstel wegens problemen aangiftesysteem

Vanwege problemen met een ICT-systeem krijgen zo'n 24.000 ondernemers uitstel voor hun belastingaangifte. Deze hoeven ze pas voor 1 juli in te voeren in plaats van voor 1 maart, meldt de Belastingdienst.

Sinds 1 januari moeten ondernemers met een besloten vennootschap gebruikmaken van de zogenoemde eHerkenning. Dat ICT-systeem is vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor ondernemers. Zo kunnen ze veilig inloggen om bijvoorbeeld loonaangifte te doen. Maar over de eHerkenning zijn veel klachten. Zo zijn er wachttijden bij de leveranciers van het systeem.

Werkgevers zijn ook boos dat ze zelf voor het systeem moeten betalen, rond de 40 euro per jaar. Anders dan DigiD is het systeem niet gratis, en is het alleen commercieel verkrijgbaar.

Kleine ondernemers die voor het laatst op het oude systeem hebben ingelogd, krijgen een brief van de Belastingdienst over het uitstel. Werkgevers die zelf al om uitstel hadden gevraagd, krijgen ook een brief met uitleg van de fiscus.