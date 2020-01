Macron: brexit is historisch alarmsignaal voor heel Europa

Het vertrek van de Britten uit de Europese Unie is "een schok en een historisch alarmsignaal voor heel Europa", zegt Emmanuel Macron. Dit signaal moet volgens de Franse president in alle landen van de EU worden gehoord en moet ons aan het denken zetten.

Macron vindt dat de brexit mogelijk is geworden, omdat "we in ons Europa niet genoeg hebben veranderd". Hij waarschuwde dat de Britten nu niet moeten denken, dat ze zullen worden behandeld alsof ze nog steeds een beetje lid zijn. "Je kan er niet tegelijk in en uit zijn", aldus Macron.

Het Verenigd Koninkrijk verlaat met ingang van zaterdag formeel de EU. Het land is 47 jaar lid geweest van wat eerder de Europese Gemeenschap (EEG) heette. Het lidmaatschap zou langer zijn geweest als Macrons voorganger, Charles de Gaulle (1890-1970), zich in de jaren zestig niet zo fel tegen het Britse lidmaatschap had verzet. Volgens hem zou de toenmalige Britse economie en de Britse neiging altijd de kant van de VS te kiezen, Europa schaden. Londen vroeg in 1963 voor het eerst lidmaatschap aan.