Weer warmterecord in Moskou

Deze januari was de warmste ooit in Moskou. De gemiddelde temperatuur lag daar 9,3 graden hoger dan gemiddeld, meldt de Russische meteorologische dienst.

"De gemiddelde temperatuur in Moskou was rond de nul graden", zegt een expert van de dienst. Die wilde niet zeggen of ze een verband ziet tussen het record en klimaatverandering.

De Russische hoofdstad heeft ook al de warmste december in een eeuw achter de rug. Ook was 2019 het warmste jaar ooit gemeten in Rusland. In Moskou worden de temperaturen sinds 1879 bijgehouden en in heel Rusland sinds 1891.