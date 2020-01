Aantal dierproeven daalt

Het aantal dierproeven in Nederland is afgenomen in 2018. Dat staat in een rapport van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Er zijn dat jaar 448.399 dierproeven uitgevoerd, dat is 15,5 procent minder dan in 2017.

Bij 356.211 experimenten vonden dieren tijdens of na de proef de dood. Dat is 88,6 procent van de experimenten. Het aantal dodelijke dierproeven is daarmee met 1478 afgenomen. Volgens de NVWA zijn er onder andere met zebravissen, muizen, en vogels (kippen uitgezonderd) minder proeven uitgevoerd. Het aantal tests op apen nam fors af in 2018. Dat waren er 205, tegen 317 in het voorgaande jaar.

Bijna 40 procent van de dierproeven in 2018 vond plaats voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Ongeveer 30 procent voor veiligheidsonderzoek of toxicologische testen. Nog eens bijna 30 procent van de proeven vond plaats om de toepasbaarheid van wetenschappelijke onderzoeksresultaten te testen.

In 10.552 gevallen werd een proefdier nogmaals gebruikt voor een experiment, aldus de NVWA. Dat mag alleen als eerdere experimenten "licht of matig ongerief" hebben veroorzaakt en de volgende proef hooguit matig leed veroorzaakt of dodelijk is.