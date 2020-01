Premier Rutte en zijn kabinet 'schofferen' Tweede Kamer

Rutte zegt dat hij het kabinet heeft aangesproken op haar "terechte" brief. Arib klaagt over tekortkomingen. Volgens haar is dat een ernstige zaak, omdat de Kamer immers controleur is van de regering en over alle wetsvoorstellen stemt.

Regelmatig zijn media eerder op de hoogte van regeringsplannen. Arib noemt dat "zeer ongewenst, zo niet onaanvaardbaar." Ze benadrukt dat ze al vaker het kabinet daarvoor op de vingers heeft getikt. Ze verbaast zich er dan ook over dat het nog steeds gebeurt.