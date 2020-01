Republikein Romney voor toestaan getuigen in afzettingsproces

De Amerikaanse Republikeinse senator Mitt Romney gaat voor het toestaan van getuigen in het afzettingsproces tegen de Amerikaanse president Donald Trump stemmen. Dat heeft zijn woordvoerder vrijdag voor aanvang van de zitting bekendgemaakt.

Naar verwachting wordt vrijdagavond (Nederlandse tijd) gestemd over het toestaan van getuigen in het proces. Ondanks de stem van Romney lijken de Democraten niet voldoende steun te krijgen voor hun verzoek om getuigen. De Republikeinen hebben een meerderheid van 53 tegen 47 in de Senaat. Om getuigen toe te staan, moeten de Democraten naast Romney nog drie Republikeinen overhalen.

Als het verzoek om getuigen vrijdag wordt weggestemd, zou er daarna nog gestemd kunnen worden over het afzetten van Trump. Om dat te bewerkstelligen moeten 76 senatoren voorstemmen.