Ook Amazon weer meer dan biljoen dollar waard

Internethandelaar Amazon is opnieuw meer dan 1 biljoen dollar waard. Na sterke kwartaalcijfers sprong het aandeel kort na de opening van de beurzen in New York zo'n 8 procent omhoog, waarmee de beurswaarde die grens passeerde. Amazon was anderhalf jaar geleden ook al meer dan 1000 miljard dollar waard, maar daarna zakte de koers weer weg.