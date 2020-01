Ook kind in Duitsland besmet met coronavirus

Bij een kind van een aan het coronavirus lijdende man in Beieren is het virus ook geconstateerd. Bij de vader werd het donderdag vastgesteld. Het kind is het zesde geval in Duitsland van het uit China afkomstige virus.

Alle patiënten behalve het kind zijn werknemers van een vestiging van auto-onderdelenbedrijf Webasto in Traunstein, ten zuidoosten van München. Hun toestand is stabiel volgens de autoriteiten. Het virus is naar Traunstein gekomen met een medewerkster van Webasto die in China op bezoek was. Al het personeel wordt onderzocht.