China-reiziger nu mogelijk niet meer verzekerd

Mensen die al een reis gepland hadden, kunnen waarschijnlijk geen beroep doen op hun annuleringsverzekering. Die richt zich volgens het verbond meestal alleen op risico's in Nederland zoals een plotselinge ziekte of overlijden in de familie. Er zijn wel zogeheten 'allrisk'-annuleringsverzekeringen. Die dekken het afblazen van een reis vanwege de situatie in China mogelijk wel.

Reizigers die op dit moment al in China zijn, kunnen vaak geen beroep doen op hun reisverzekering voor repatriëring. Die verzekering dekt een snellere terugreis naar Nederland wel als dat om medische redenen is. Ook hier luidt het advies om voor vragen over de eigen situatie contact met de verzekeraar op te nemen.