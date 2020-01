EU trekt 10 miljoen uit voor onderzoek naar coronavirus

Voor "urgent" wetenschappelijk onderzoek naar het nieuwe coronavirus trekt de Europese Unie 10 miljoen euro uit. Doel is meer te weten te komen over het virus zodat beter kan worden bepaald wat de beste voorzorgsmaatregelen zijn. Ook moet eruit blijken hoe om te gaan met besmette mensen. Het virus is inmiddels in een handvol lidstaten opgedoken.