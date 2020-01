Meldpunt problemen door Wuhan-virus voor technologische industrie

Bedrijven in de technologische industrie kunnen hun problemen als gevolg van het Wuhan-virus voortaan melden bij de eigen brancheorganisatie. FME wil daarmee inzicht krijgen in hoe de sector geraakt wordt door de situatie in China. In het Aziatische land blijven fabrieken noodgedwongen dicht vanwege de snelle verspreiding van het nieuwe coronavirus.