Minister: 2 miljard compensatie voor Zeeland onrealistisch

Een compensatie van 2 miljard euro als Zeeland de marinierskazerne niet krijgt, is onrealistisch. Dat vindt vicepremier Hugo de Jonge, zelf van Zeeuwse komaf.

"Kom op. Dat zijn toch geen bedragen, jongens", reageert hij op de eis van de Zeeuwse D66 om de provincie 2 miljard te geven als de verhuizing van de mariniers niet doorgaat. D66 is ook regeringspartij in Den Haag.

De minister erkent dat het heel grote gevolgen heeft voor Zeeland als de verhuizing van de mariniers wordt afgeblazen. "We zullen daar op een goede manier met de Zeeuwen uit moeten komen."

Leegloop

Het kabinet besloot jaren geleden dat de kazerne naar Vlissingen moest, maar is nu aan het terugkrabbelen. Verantwoordelijk staatssecretaris Barbara Visser zag zich al genoodzaakt met de Zeeuwen te praten om de plooien glad te strijken. De provincie zegt dat het vertrouwen in Visser "is geschaad".

Het kabinet wil uiterlijk eind maart de knoop hebben doorgehakt. Defensie vreest een leegloop bij de mariniers, omdat velen niet van Doorn naar Vlissingen willen verhuizen.