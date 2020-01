NS gaat niet extra handhaven op rookverbod

De NS gaat niet extra handhaven op het roken op rookvrije stations, meldt een woordvoerder. Per 1 april verkoopt de NS geen tabak meer op stations. In de loop van oktober zullen alle stations in Nederland rookvrij zijn, maar rokers worden niet direct op de bon geslingerd.

"Het past niet bij ons als bedrijf om direct een bon uit te schrijven. Onze passagiers moeten rustig en ontspannen kunnen reizen. We gunnen de mensen een gewenningsperiode", meldt een woordvoerder van de NS aan het ANP. Per oktober mogen onder anderen conducteurs en medewerkers Veiligheid & Service een bon uitschrijven voor het roken op perrons. Hierop zal de NS niet meer handhaven dan nu wordt gedaan. "Je ziet ook niemand roken in de stationshal of op de trappen, omdat men weet dat dat verboden is. Dat zal uiteindelijk bij de perrons ook zo zijn, maar dat is een kwestie van wennen."

De NS meldde donderdag te stoppen met de verkoop van rookwaren op stations. Hieronder vallen de Kiosk en de huiskamers op stations. Albert Heijn, AKO en Bruna bepalen zelf of ze tabak blijven verkopen. De NS is hierover in gesprek met de bedrijven. De AKO-winkels op de stations blijven voorlopig sigaretten en shag aanbieden. Ze hebben met de NS afgesproken dat te blijven doen totdat de bestaande huurcontracten van de winkels aflopen. Albert Heijn blijft ook rookwaren verkopen, maar kijkt wel naar een mogelijkheid de producten af te dekken.