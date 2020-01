'Economische klap coronavirus tot vier keer groter dan SARS'

Een groot deel van verlies van het bruto binnenlands product was bij de SARS-uitbraak te wijten aan een vertraging van de economische groei in China. "Nu de economie van China zo veel groter is geworden, moet je ervan uitgaan dat de miljardenschade ook veel groter zal zijn", zegt McKibbin, werkzaam aan de Australian National University in Canberra. Het Aziatische land is nu goed voor 17 procent van de wereldeconomie, terwijl dat zeventien jaar geleden nog maar 4 procent was.

Het aantal vastgestelde besmettingen van het nieuwe coronavirus is met 9800 gevallen inmiddels hoger dan dat van SARS. Zeker 213 mensen zijn aan de longaandoening overleden, wat beduidend minder is dan bij SARS. Hoe de verspreiding van het Wuhan-virus precies inwerkt op de economie is moeilijk aan te geven, maar volgens McKibbin gaat het voor een groot deel om ons gemoed. "Paniek lijkt het zwaarst te drukken op de economie, meer dan het dodental."