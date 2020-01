Duizenden demonstranten in Den Bosch

Volgens twee aanwezige demonstranten uit het praktijkonderwijs krijgen leerlingen niet de aandacht die ze verdienen en is dat juist dubbel fnuikend voor de kinderen die daar extra behoefte aan hebben. Die komen soms "getraumatiseerd" uit het basisonderwijs, aldus het tweetal, waarna het praktijkonderwijs "wel twee jaar bezig is om de sociaal-emotionele achterstand te repareren".

De leerkrachten zeggen de handen vol te hebben aan onder meer gedragsproblemen en tal van andere klussen dan puur onderwijzen alleen "en dan moeten we nog lesgeven ook!" Het duo stelt de aanwezigheid van ouders bij de demonstraties een beetje te missen. "Het gaat immers om het belang van hun kinderen."

Blijven actievoeren

Volgens CNV-bestuurder Jan de Vries zijn de onderwijsproblemen echt geen zaak van de grote steden alleen, maar hebben ze er in het zuiden en het oosten van het land ook steeds meer last van. Intussen is de bezetting door onder meer de vergrijzing in het onderwijs een steeds nijpender kwestie.

Perry van Liempt van de AOb zegt dat de bond in zijn regio wil blijven actievoeren, onder meer door politieke bijeenkomsten zoals partijcongressen te bezoeken.