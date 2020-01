Groei economie eurozone komt bijna tot stilstand

De economie van de eurozone is in het vierde kwartaal van 2019 bijna tot stilstand gekomen, met een plusje van 0,1 procent op kwartaalbasis. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopige schatting. In het derde kwartaal werd nog een bijgestelde groei van 0,3 procent voor het eurogebied opgetekend.