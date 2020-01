AEX begint met winst

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag met winst begonnen. Ook elders in Europa veerden de beurzen op na de forse verliezen een dag eerder. Beleggers verwerkten het besluit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om de uitbraak van het nieuwe coronavirus te bestempelen als een internationale noodsituatie. De organisatie stelde wel vertrouwen te hebben in de maatregelen van China om de verspreiding in te dammen.