Miljardair Stroll werpt reddingsboei naar Aston Martin

De Canadese miljardair Lawrence Stroll neemt een minderheidsbelang in de Britse maker van luxewagens Aston Martin. Stroll, die onder meer de baas is van Formule 1-raceteam Racing Point F1 wint daarmee de strijd bij de noodlijdende onderneming van het Chinese Geely. De eigenaar van automerken Lotus en Volvo wilde ook investeren in het favoriete merk van geheim agent James Bond.