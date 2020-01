Deel passagiers mag van cruiseschip in Italië

De 1143 passagiers die donderdag al van een cruiseschip in Italië zouden gaan, mochten vrijdag alsnog van boord. Ze moesten een dag langer wachten, omdat er bij andere passagiers mogelijk het nieuwe coronavirus was vastgesteld. Dat bleek niet het geval en daaorm mochten de 1143 mensen in Civitavecchia van boord, meldt persbureau ANSA.