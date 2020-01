Rotterdam akkoord met verkoop aandelen Eneco aan Mitsubishi

De gemeente Rotterdam verkoopt alle aandelen van de gemeente in Eneco aan een consortium van conglomeraat Mitsubishi Corporation en energiebedrijf Chubu. De Rotterdamse gemeenteraad heeft hiervoor groen licht gegeven. Met het akkoord is de verkoop definitief van de kant van de aandeelhouders, gaf wethouder Arjan van Gils aan.

Eerder ging de Haagse gemeenteraad ook al akkoord met de verkoop van de aandelen van die gemeente. Het aandeel van Rotterdam is zo groot, dat met wat andere aandeelhouders al eerder hadden besloten, nu voor 75 procent groen licht is gegeven. Daarmee is de verkoop dus rond, aldus de wethouder.

Rotterdam verkoopt 1.575.145 aandelen in het energiebedrijf voor 827,06 per aandeel, wat ruim 1,3 miljard euro in het laatje brengt. Den Haag krijgt ongeveer 675 miljoen euro. Mitsubishi Corporation en Chubu betalen in totaal 4,1 miljard euro voor de overname.

Motie

De Rotterdamse gemeenteraad nam nog wel een motie aan waarin hij aangeeft te vinden dat Mitsubishi alsnog excuses moet maken aan alle Nederlandse slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog dwangarbeid hebben verricht voor het bedrijf. De rechtsvoorganger van Mitsubishi heeft volgens de motie 3222 Nederlandse krijgsgevangenen te werk gesteld "onder vreselijke omstandigheden". Daarvoor heeft het bedrijf hun vooralsnog geen excuses aangeboden, terwijl Chinese en Amerikaanse slachtoffers eerder al wel excuses zijn gemaakt.

Van Gils liet weten dat hij afgelopen week een topman van Mitsubishi heeft gevraagd of het bedrijf wil praten met de Stichting Japanse Ereschulden. Die heeft aangegeven dit intern aan te kaarten.