ABN AMRO: detailhandel blijft komende jaren groeien

De detailhandel zal ook dit en volgend jaar de omzet weten op te voeren, net als het afgelopen jaar. Dat voorspellen economen van ABN AMRO. Voor veel eigenaars van met name fysieke winkels dreigen evenwel moeilijke jaren, waarschuwen ze.

De omzet in de detailhandel neemt in 2020 en 2021 met 2 procent toe, verwachten de sectoreconomen. Vorig jaar steeg de omzet in de detailhandel met 2,5 procent. De economie van Nederland draait relatief gezien nog goed, met een uiterst lage werkloosheid en snellere loonstijging. Daar profiteert de winkelsector als geheel van, waarbij vooral onlinewinkels, supermarkten en doe-het-zelfzaken op blijvende groei kunnen rekenen.

De populariteit van onlinewinkelen zorgt er wel voor dat ondernemers in de winkelstraat het steeds moeilijker krijgen. Vooral verkopers van kleding en elektronica zullen nog meer concurrentie krijgen van webwinkels dan ze al hadden. Zo bereidt de Amerikaanse webwinkelgigant Amazon zich voor om meer producten in Nederland aan te bieden en breidt bol.com zijn assortiment uit. Daarnaast zorgt vergrijzing en de trek van jongeren naar stedelijke gebieden in veel plaatsen voor steeds stillere winkelstraten.